Молодикам, котрі влаштували побоїще на Великдень, “світить” по п’ять років тюрми

14/11/2017 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які у квітні 2017 року, під час святкування Великодня, вчинили хуліганські дії, завдавши тілесних ушкоджень жителям одного із сіл Заліщицького району.

Як повідомив керівник Заліщицького відділу Чортківської місцевої прокуратури Сергій Никитенко, потерпілими у даному кримінальному провадженні визнано 5 осіб, одна з яких – жінка пенсійного віку. ЇЇ вік не став на заваді юнакам, які побили жінку та зламали їй руку. Не зміг зупинити хуліганів і сільський голова, якому вони теж вчинили опір. Розборонили юнаків правоохоронці, яких викликали місцеві мешканці.

Дії усіх учасників злочину кваліфіковано за ч.2 ст.296 КК України. А правопорушення найактивнішого учасника хуліганських дій кваліфіковано за ст.128 ч.3 ст.296 КК України, а саме завдання тілесних ушкоджень, хуліганство та вчинення опору представникові влади.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 5 років.