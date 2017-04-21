Молодика з Тернопільщини будуть судити за вбивство та ДТП

21/04/2017 Розмір тексту:

У травні минулого року на привокзальному майдані в місті Тернополі загинув молодий чоловік. Під час досудового розслідування з’ясувалося, до злочину причетний 21-річний житель села Біла Тернопільського району.

Зловмисник і жертва не поділили черги в крамниці через що виник конфлікт, під час якого молодик умисно вдарив потерпілого передпліччям в обличчя. Той, знаходячись на бордюрі, втратив від удару рівновагу та, впавши на асфальт, отримав тяжку травму голови, що спричинила його смерть.

За фактом вбивства з необережності було розпочато кримінальне провадження – частина перша статті 119 ККУ. Підозрюваному було обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт у вечірній час, адже на той момент він був студентом стаціонару.

Місяць тривало досудове розслідування, відтак кримінальне провадження було скероване до суду.

У лютому цього року 21-річний житель Білої став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди.

На вулиці 15 квітня в обласному центрі він допустив зіткнення з автомобілем марки «Шкода» в салоні якої було двоє осіб. Чоловік, що перебував за кермом, та його дружина отримали тілесні ушкодження.

За фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди зловмисникові було оголошено підозру. Під час досудового розслідування суд визначив йому міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та позбавив водійських прав. На початку квітня кримінальне провадження було скеровано до суду, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.