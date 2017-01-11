Мешканцям Тернопільщини радять навчитися працювати руками

11/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині частково зріс рівень зайнятості населення. За інформацією державної служби статистики, в області зафіксовано понад 400 тисяч працюючих осіб. Порівняно з попереднім роком, кількість безробітних скоротилася на дві з половиною тисячі. Це пов’язано з тимчасовою зайнятістю і громадськими роботами.

Ринок праці Тернопільщини залишається неврегульованим, – відзначають експерти. Попит не відповідає пропозиції. Наразі в регіоні більш затребувані робітничі професії, натомість великий надлишок спеціалістів з вищою освітою.

«У 2016-му році до нашої служби було подано понад 32 тисячі вакансій. Рівень укомплектування їх становить майже 85%. До прикладу, у Бучачі понад двісті осіб було працевлаштовано на місцевому підприємстві з виробництва хліба. Це також переважно робітничі професії. Нещодавно державна служба зайнятості отримала змогу надавати послуги громадянам щодо неформального професійного навчання за робітничими професіями. Нині є можливість підтвердити кваліфікацію за професіями: кухар у вищому комерційному училищі Київського національного торговельно-економічного університету в Одеському та Рівненському центрах професійно-технічної освіти. Особа, яка підтвердить кваліфікацію, отримує свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання», – розповідає керівник обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Щоб бути затребуваним на ринку праці, необхідно стати відмінним фахівцем, експертом певної галузі, – кажуть в обласному центрі зайнятості. Якщо ж бажання самовдосконалюватися немає, варто освоїти ще одну робітничу спеціальність.