Мешканець Рівного гасав на автомобілі Театральним майданом. ВІДЕО
Сьогодні зранку небайдужі тернополяни затримали нетверезого рівняни, який промчав кілька кіл по Театральному майдані.
“Приблизно о 9:30 по Театральному майдані кілька разів промчався “Фольксваген Кадді”, – розповів сайту Тернополяни колишній боєць АТО Олексій Воронцов. – Аби не провокувати конфліктів із явно нетверезим водієм, викликали з товаришем поліцію. Після прибуття правоохоронців цей неадекват намагався заперечив факт кермування своїм авто. Через кілька хвилин він втік у приміщення колишнього “Галицького торгового дому”. Там він переховувався більше як півгодини”.
Спочатку патрульні пояснювали, що вони не мають формальних причин переслідувати чоловіка, якого підозрюють у водінні авто у нетверезому стані.
“Після тривалого часу, рівнянин почав заглядати з другого поверху торгового центру на місці парковки його авто, яке до речі, стояло у пішохідній зоні, – продовжив пан Олексій. – Після цього нам довелося піднятися до нього і таки переконати його таки поспілкуватися з поліцією. Щоправда, у приватних розмовах він визнавав, що кермував п’яний, а от при поліції говорив все навпаки”.
Після прибуття підкріплення поліцейських, на рівняни таки оформили відповідний протокол. Сам порушник відмовився пройти тест на апараті “Драгер”.
Коментарі (1)
віктор26/03/2018
А де ж яйця,які б мали захистити пішоходів ??? вкрали??? як і жінку з “випадкова зустріч” з під носа поліції.Гроші з бюджету на яйця списали а люди беззахисні перед такими психами!!!
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