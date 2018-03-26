Мешканець Рівного гасав на автомобілі Театральним майданом. ВІДЕО

“Приблизно о 9:30 по Театральному майдані кілька разів промчався “Фольксваген Кадді”, – розповів сайту Тернополяни колишній боєць АТО Олексій Воронцов. – Аби не провокувати конфліктів із явно нетверезим водієм, викликали з товаришем поліцію. Після прибуття правоохоронців цей неадекват намагався заперечив факт кермування своїм авто. Через кілька хвилин він втік у приміщення колишнього “Галицького торгового дому”. Там він переховувався більше як півгодини”.

Спочатку патрульні пояснювали, що вони не мають формальних причин переслідувати чоловіка, якого підозрюють у водінні авто у нетверезому стані.

“Після тривалого часу, рівнянин почав заглядати з другого поверху торгового центру на місці парковки його авто, яке до речі, стояло у пішохідній зоні, – продовжив пан Олексій. – Після цього нам довелося піднятися до нього і таки переконати його таки поспілкуватися з поліцією. Щоправда, у приватних розмовах він визнавав, що кермував п’яний, а от при поліції говорив все навпаки”.

Після прибуття підкріплення поліцейських, на рівняни таки оформили відповідний протокол. Сам порушник відмовився пройти тест на апараті “Драгер”.