Мер Тернополя взяв участь у зйомках відомого шоу на Новому каналі. ФОТО

17/11/2017 0
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Міський голова Тернополя Сергій Надал їздив у Київ на зйомки пост-шоу “Страсті за Ревізором”. Про це стало відомо із соцмереж.

Фотографію, де мер сидить разом із Сергієм Притулою у студії, опублікувала керівник патронатного відділу Катя Калуш, повідомляє сайт Тернополяни.

– Представили місто Тернопіль та привітали усіх з прийдешніми святами, вже скоро дивіться у програмі Ревізор (Н). Особлива подяка Сергію Притулі за підтримку, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що в ефір “Нового” телеканалу вийшла програма “Ревізор”, яку знімали в Тернополі. Перевіряли декілька закладів міста – “Стару піцерію”, “Оскар”, “Файне місто”, закусочну “Темп” та “Файний хостел”. Жодний заклад не отримав таблички, а самі зйомки “підняли на вуха” все місто.

Пост-шоу “Страсті за Ревізором” – проект “Нового каналу” від творців “Ревізора”, де обговорюються ревізії, їх суперечливі моменти, розглядаються рішення ревізора і те, як вони змінили долі героїв.

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