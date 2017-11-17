Мер Тернополя взяв участь у зйомках відомого шоу на Новому каналі. ФОТО
Міський голова Тернополя Сергій Надал їздив у Київ на зйомки пост-шоу “Страсті за Ревізором”. Про це стало відомо із соцмереж.
Фотографію, де мер сидить разом із Сергієм Притулою у студії, опублікувала керівник патронатного відділу Катя Калуш, повідомляє сайт Тернополяни.
– Представили місто Тернопіль та привітали усіх з прийдешніми святами, вже скоро дивіться у програмі Ревізор (Н). Особлива подяка Сергію Притулі за підтримку, – йдеться в дописі.
Нагадаємо, що в ефір “Нового” телеканалу вийшла програма “Ревізор”, яку знімали в Тернополі. Перевіряли декілька закладів міста – “Стару піцерію”, “Оскар”, “Файне місто”, закусочну “Темп” та “Файний хостел”. Жодний заклад не отримав таблички, а самі зйомки “підняли на вуха” все місто.
Пост-шоу “Страсті за Ревізором” – проект “Нового каналу” від творців “Ревізора”, де обговорюються ревізії, їх суперечливі моменти, розглядаються рішення ревізора і те, як вони змінили долі героїв.
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