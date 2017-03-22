Мединський назвав забиті фанерою вікна у маршрутці “компромісом”. ФОТО

22/03/2017 0
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19-та маршрутка в Тернополі кілька днів їздила із фанерою замість скла через ДТП. Про це повідомив начальник управління транспорту Ігор Мединський. Одразу не могли полагодити маршрутку, оскільки у місті немає потрібного скла. 

Відомо, що спеціальне скло везуть в Тернопіль з іншого міста. Сьогодні зранку його мають встановити, повідомляє Доба.

— У маршрутку в’їхала вишка, яка ремонтувала освітлення і скло посипалось. У нас було два варіанти, як поступити у даному випадку, або залишити пасажирів без однієї маршрутки на кілька днів, або тимчасово поставити таку фанерну дошку. Зрозуміло, що без маршрутки тернополянам довелося б набагато довше чекати на транспорт, тому ми пішли на такий компроміс, щоб пасажир не відчув дискомфорту, — розповів Ігор Мединський.

 

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