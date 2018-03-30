Медики проводять розслідування спалаху кишкової інфекції у Збаражі

30/03/2018 Розмір тексту:

Спалах гострої кишкової інфекції виявили у Збаразькому дитсадку. За словами лікарів-епідеміологів обласного лабораторного центру, в дошкільному навчальному закладі захворіло одинадцять осіб. Наразі лікарі-епідеміологи проводять розслідування.

Учора в Збаразькому садочку діти почали масово скаржитися на самопочуття. За добу підозру на кишкову інфекцію помітили у десятка осіб.

«Поки що можемо лише констатувати факт кишкової інфекції. У садочку міста Збаража зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції. 28 березня отримано термінові повідомлення про 3 випадки захворювання на кишкову інфекцію. Станом на 29березня захворіло 11 осіб, в тому числі 10 дітей. З метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, організовано комплекс протиепідемічних заходів. Здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження. Наразі проводимо дослідження», – відзначила лікар-епідеміолог Марія Павельєва.

Батьки дітей підозрюють, що кишкова інфекція пов’язана з вживанням неякісної їжі.