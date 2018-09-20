Малашівське сміттєзвалище хочуть легалізувати (Фото)

20/09/2018 Розмір тексту:

Хто має нести відповідальність за сміттєзвалище у Малашівцях Зборівського району, а також як унеможливити виникнення екологічної катастрофи, говорили сьогодні, 20 вересня, під час робочої зустрічі керівництва області з керівництвом міста Тернопіль.

Тернопіль, нагадаємо, використовує Малашівське сміттєзвалище з 1977 року. Сюди завезено майже 14 млн. метрів кубічних сміття.

«Якщо сміттєзвалище не матиме реального господаря, то ми усі розуміємо екологічні наслідки цієї проблеми. І для того, щоб це питання врегулювати потрібно йти шляхом легалізації Малашівського сміттєзвалища. Це дасть можливість Тернополю разом із Малашівською сільською радою відпрацювати комплекс заходів по переробці та утилізації сміття», – наголосив голова ОДА Степан Барна. Дане питання, за його словами, ще кілька років тому було предметом політичних дискусій. «Сьогодні наше завдання перейти від політичних розмов в господарську площину (‼). Водночас, ми принципово стоїмо на позиції, що питання вивезення сміття на Малашівське сміттєзвалище має бути врегульовано не тільки з містом Тернополем, а й з навколишніми населеними пунктами Тернопільського і Зборівського районів, щоб не множити додаткових стихійних сміттєзвалищ, яких в області й так багато», – зауважив очільник області.