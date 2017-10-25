Ляшко виграв півмільйона у лотерею, власником якої є тренер з Тернополя

25/10/2017 Розмір тексту:

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко повідомив, що тричі виграв у лотерею.

Відповідні зміни 24 жовтня були внесені до е-декларації народного депутата, повідомляє Zaxid.net.

У змінах до своєї електронної декларації Олег Ляшко зазначив, що вигравав в «Українську національну лотерею» три рази: 283560 грн, 134000 грн та 153485 грн. Загальна сума виграшу становить 571045 грн.

У декларації не вказано коли саме Ляшко виграв у лотерею, а також коли отримав виграші.

Ймовірно, Ляшко виграв у лотерею (тричі) у період між 13 і 24 жовтня, оскільки попередні зміни до своєї декларації він вніс 13 жовтня, а законом передбачено, що крупні фінансові надходження чи витрати слід декларувати у 10-денний термін.

В «Українській національній лотереї» відмовились підтвердити Zaxid.net, чи справді Олег Ляшко виграв 571 тис. грн. Сам народний депутат виявився недоступним для коментарів.

Цікаво, що власником “Української Національної лотереї”, за даними видання Bihus.info, є тренер з велоспорту Тернопільської обласної дитячо-юнацької школи Роман Зеньо. Раніше Зеньо ніколи не мав бізнесу і займався виключно велоспортом. Матір власника УНЛ – Оксана Зеньо, колишній держслужбовець, у 2016 році судилася із пенсійним фондом за перерахунок пенсії.

На Романа Зеньо лотерейну фірму записали після того, як в офісі УНЛ представники СБУ провели обшуки. Офіційна причина – шукали нелегальні обмінники.