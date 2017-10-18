Ліга чемпіонів: кадри вирішують все. Або майже все…

18/10/2017 Розмір тексту:

“Фейєноорд” – “Шахтар” – 1:2

Перед грою усі – і букмекери, і оглядачі у студії каналу “Футбол”, – були настільки впевнені в перемозі “Шахтаря”, що це викликало недобрі асоціації з недавнім поєдинком збірної України з Хорватією. Адже тоді всі теж майже одноголосно передрікали, що все ОК, готуйтеся відкорковувати пляшки з нагоди перемоги…

Подібні оптимістичні настрої, напевне, підігрівалися і відмінностями у кадровій політиці обох клубів. Р.Ахметов, мабуть, був би не від того, щоб скупити усі “вершки” світового футболу і переодягнути їх у помаранчево-чорні кольори, та от через зрозумілі причин далеко не кожен погодиться переїхати до України. “Фейєноорд” же – своєрідний інкубатор з виробництва “молодняка”. Лише котрийсь ледь “вб’ється в пір’я” – його одразу ж продають. Безумовно, клуб авторитетний, у його музеї є і кубок чемпіонів, і два кубки УЄФА, але все це – справи досить віддаленого минулого. Назвати отак відразу прізвище котрогось із нинішнього складу “Фейєноорда” – не дуже просте завдання навіть для футбольного ерудита. Врешті-решт, кадрового потенціалу “Шахтаря” і пов’язаної з ним переваги у класі вистачило для перемоги у звітному матчі. Пропустивши гол уже на 7 хвилині, гірники не знітилися і терпляче чекали свого шансу, снуючи мережева “бразильських” комбінацій всередині поля, де головними дійовими особами виступали Тайсон, Фред і Марлос. Пильність господарів вдалося приспати, і тонкий розтинаючий пас Фреда на Бернарда на 24 хвилині став для них повною несподіванкою. Обійти голкіпера і вразити порожні ворота було для “вічно перспективного” мініатюрного хавбека справою техніки. Він же на 54 хвилині вивіреним ударом головою встановив остаточний рахунок, завершивши комбінацію, що почалася з прихованого пасу Марлоса на Бутка і точної верхової передачі останнього. Бразильська “коаліція” всередині поля довела, що може обходитися і без аргентинської підмоги, оскільки єдиний номінальний форвард Ферейра раз за разом опинявся в положенні “поза грою” і міг втішитися хіба тим, що двічі вразив ворота після свистка арбітра. Хід гри ніби не віщував для “Шахтаря” жодних ускладнень, однак про них “подбав” Ракицький, заробивши на 75 хвилині другу жовту картку. Останні хвилини гри минули трохи нервово, а вже за лічені секунди до свистка П’ятову довелося добряче постаратися, щоб парирувати, здавалося, “вбивчий” удар у нижній кут. Але – цього разу обійшлося.

У паралельному матчі “Манчестер Сіті” здолав удома “Наполі” – 2:1, і тепер у “Шахтаря” вимальовуються не такі вже й погані шанси вижити в своїй “групі смерті”. І не просто вижити, а вийти у весняну стадію головного клубного турніру Європи. От тільки чи погодиться з цим “Наполі”, чий кадровий потенціал все ж вищий…

Ігор Дуда