Легендарний український гурт дасть концерт у Тернополі

20/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі музиканти гурту «Океан Ельзи» гратимуть вперше за останні 4 роки.

Повідомлення про нові концерти розмістили на офіційній сторінці колективу у соцмережах, анонсуючи міста третьої української частини Світового туру на підтримку альбому «Без меж».

Так, у Тернополі «Океану Ельзи» виступить одразу після Рівного та Луцька – 24 травня о 20:00 на міському стадіоні. Після тернополян музикантів почують ще у 8 містах України.

Квитки на травневий концерт у Тернополі вже можна придбати онлайн.

Як відомо, перший концерт туру «Без меж» «океанівці» відіграли у прифронтовому Маріуполі безкоштовно. Далі українські ліричні рокери поїхали з виступами по містах Європи, Австралії та Північної Америки. Мандрівкою по містах третьої частини, до яких увійшов і Тернопіль, «Океан Ельзи» планує завершити тур «Без меж», повідомляє сайт beztaby.te.ua.