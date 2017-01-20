Легендарний український гурт дасть концерт у Тернополі

20/01/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернополі музиканти гурту «Океан Ельзи» гратимуть вперше за останні 4 роки.

Повідомлення про нові концерти розмістили на офіційній сторінці колективу у соцмережах, анонсуючи міста третьої української частини Світового туру на підтримку альбому «Без меж».

Так, у Тернополі «Океану Ельзи» виступить одразу після Рівного та Луцька – 24 травня о 20:00 на міському стадіоні. Після тернополян музикантів почують ще у 8 містах України.

Квитки на травневий концерт у Тернополі вже можна придбати онлайн.

Як відомо, перший концерт туру «Без меж» «океанівці» відіграли у прифронтовому Маріуполі безкоштовно. Далі українські ліричні рокери поїхали з виступами по містах Європи, Австралії та Північної Америки. Мандрівкою по містах третьої частини, до яких увійшов і Тернопіль, «Океан Ельзи» планує завершити тур «Без меж», повідомляє сайт beztaby.te.ua.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,284 / 9.52m