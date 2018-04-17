Легендарний аматорський Копичинецький театр прем’єрою відсвяткував свій півстолітній ювілей та отримав подарунок у 120 тисяч гривень. Фоторепортаж

Легендарний колектив у честь свята презентував премєру вистави Марка Кропивницького “Пошились у дурні”. У рамках урочистостей за сприяння народного депутата України Миколи Люшняка Копичинецькому міському центру культури і дозвілля вручили сертифікат на суму в 120 тисяч гривень. За ці кошти для закладу планують придбати нове обладнання, частину якого отримає і місцевий драмтеатр.

– Мало в Україні є міст, які можуть похвалитись такими театральними здобутками. Українська нація процвітає там, де є театр та народна пісня. У серцях всіх акторів Копичинецького театру, я впевнений, є Україна. Я був майже на кожному континенті нашої земної кулі, але те, що мають українці, є безцінним. Театр – це скарб, який сьогодні варто зберегти та демонструвати людям. Я дякую Копичинцям, що вони цей скарб цінують та плекають. Я вважаю, що держава має підтримувати заклади культури у хорошому стані. Ці слова не будуть розбігатись з діями. Вже в 2018-2019 роках я зроблю все для того, щоб з державного бюджету як мінімум 1 мільйон гривень виділили на ремонт Копичинецького будинку культури, – звернувся до жителів Копичинець народний депутат України Микола Люшняк.

Завдяки нардепу з державного бюджету на розвиток Копичинців було виділено близько 700 тисяч гривень, 120 тисяч з яких – вже направили на фінансування Копичинецького міського центру культури і дозвілля.

– Сьогодні ми є свідками того, що дух Копичинців – непереможний. Колись відомий грецький філософ сказав: “Той народ, який має свою духовність, культуру, є непереможною історією всесвіту”. Ми сьогодні ще раз переконались, що Копичинці таки непереможні. Думаю, що через декілька років наші актори запросто можуть виступати на європейських сценах, – зауважив міський голова Павло Лосик.

Як розповів Павло Степанович, за роки свого існування Копичинецькому драмтеатрі імені Богдана Лепкого часто не вистачало коштів для фінансування. Міський голова особисто декілька раз їздив до Києва для вирішення цієї проблеми. За його словами, саме народний депутат України Микола Люшняк, став другом їхнього міста та допоміг виділити з держбюджету необхідні кошти.

В той самий час керівник Копичинецького драмтеатру імені Богдана Лепкого Орест Савка зауважив, що їхній театр ніколи не впаде:

– Я надзвичайно люблю Копичинці і любив їх завжди. Це дуже цікаве місто. Дуже шкода, що зараз тут залишилось так мало людей. Серце розривається, коли в нас зникає виробництво, коли виїжджають наші молоді люди, але радіє душа, що живе театр. Ми чомусь забуваємо слова Івана Павла ІІ – «Не економіка підніме Україну, а духовність та культура». Ми не повинні цього забувати. Любіть театр, адже його актори творять на сцені диво. Коли з’явилось телебачення, то всі казали, що театр впаде, але цього не трапилось і ніколи не трапиться, бо на сцені жива людина, а телебачення – це лише коробка.