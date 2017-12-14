Ковзанка на Театральному майдані буде довшою і на сніговій подушці. ВІДЕО

14/12/2017 0
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На Театральній площі міста, біля ялинки, знову заллють ковзанку.

Щоправда вона відрізнятиметься від тієї, що була торік – буде довшою та вужчою. А заливати її планують не на бруківці, а на сніговій подушці, повідомляє TV-4.

– По ковзанці дуже багато питань. Ми можемо тільки формувати ціну після того, як її змонтуємо. Буде мороз зі снігом звичайно ми сніг з площі зібрали, втрамбували зробили собі  подушку снігову, шо не треба заливати напряму, – розповів Тарас Ковальчук.

Організатори кажуть, що минулого року ковзанка окупилась та навіть була прибутковою.

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