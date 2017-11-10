Корупція, теракти і… нещасні українці: хроніка тижня, що минає

10/11/2017 Розмір тексту:

Світ

… це вам не демократична і гуманна Україна…

На початку свого правління П.Порошенко цитував знамениту пораду Лі Кван Ю “посадити трьох найближчих друзів”. Україна нині згадує про неї із сумовитою усмішкою, а “друзі” (і не лише найближчі) почуваються цілком комфортно. А за втілення, можливо, жартівливої настанови творця сінгапурського “економічного дива” серйозно взялися в Саудівській Аравії. Настільки серйозно, що під караючу руку потрапили навіть не найближчі друзі, а одразу родичі верховного правителя. Створений указом короля комітет боротьби з корупцією на чолі з принцом-спадкоємцем розпорядився затримати 11 інших принців з правлячої родини і 4 міністрів зі складу уряду королівства. Сановні родичі поплатилися за підписання незаконних угод із торгівлі зброєю, фіктивні оборудки і відмивання грошей. Враховуючи живучість традицій східного деспотизму і вплив шаріату, можна припустити, що доля провинних владоможців може бути не такою солодкою, як місцеві фініки – це вам не демократична і гуманна Україна…

Теракти з американським розмахом

США наче взялися наздоганяти Європу за частотою терористичних актів. І роблять це з американським розмахом. Ще не стихло відлуння жовтневої стрілянини з численними жертвами у Лас Вегасі, як сумнівну естафету жорстокого і безглуздого насильства прийняв Техас. 26-річний Д.Келлі, розстріляв прихожан баптистської церкви міста Сазерленд-Спрінгс. Внаслідок кривавої забави колишнього військовослужбовця ВВС 27 осіб загинуло, ще понад 60 зазнали поранень. Сам нападник, який раніше притягався до відповідальності за насильство в сім’ї, був застрелений поліцією на місці злочину, Як здебільшого буває у подібних випадках – після того, як завершив свою чорну справу. “Американці моляться, щоб Бог допоміг пораненим і сім’ям загиблих – відгукнувся на трагедію президент США Д.Трамп, – нам важко уявити страждання тих, хто втратив сьогодні своїх найрідніших людей”. Зате неважко уявити нову хвилю виступів противників вільного володіння зброєю, що надто вже часто потрапляє в руки, якими керують неадекватні голови…

Україна

Справа в… рюкзаку

“Справа рюкзаків”, у якій НАБУ виявила далеко не символічну роль сина очільника МВС А.Авакова, як це часто буває, розділила український політикум на “групи за інтересами”. Нардеп Юрій Левченко заявив, що пан міністр, принаймні на період розслідування, має залишити посаду. “Якщо ж Арсен Борисович покриватиме Олександра, то його теж слід запроторити до в’язниці”, – переконаний недавній організатор і виконавець “піротехнічного шоу” в залі Верховної Ради. “Кримінальне розслідування відносно мене не має нічого спільного з юриспруденцією і боротьбою з корупцією. Це – спроба політичного тиску на мого батька”, – заявив сам О. Аваков. “В мене багато запитань до А. Авакова, але коли сина використовують для того, щоб “підібратися” до батька – це не дуже гарно”, – так оцінив ситуацію журналіст і телеведучий Д.Гордон. На тижні Верховна Рада залишила А.Авакова на посаді – за звільнення проголосував лише 31 депутат.

Нещастя на “благословенній землі”

Якщо вірити запевненням наших очільників та деяких наближених до них гуманітаріїв, то ми живемо “на благословенній землі з тисячолітніми традиціями і тримаємо на собі її духовний та історичний спадок”. До чого наразі привів отой “духовний та історичний”? За останніми даними американського центру вивчення громадської думки Інституту Геллапа, Україна увійшла до трійки найбільш нещасних країн світу. 41% її населення перебувають у важкому становищі й можуть вважатися нещасними. В цьому рейтингу нашу країну випередили лише Південний Судан (47%) і Гаїті (43%). У дослідженні наголошується, що Україна – єдина європейська країна, яка потрапила в антирейтинг щастя. А в трійку найщасливіших склали Норвегія, Данія та Ісландія. Дослідники вважають, що конфлікт на Донбасі нашкодив і без того слабкому економічному зростанню України. Плюс – нездоланна корупція, ще одна славна традиція “благословенної землі”…

Між Україною та Угорщиною виявили… приватний кордон

Схоже, державний кордон України може слугувати ілюстрацією приповідки “Куди не кинь-всюди клин”. Або ж байки Л.Глібова “Охрімова свита”. Ледь стихають розмови про незахищеність величезної ділянки кордону з Росією і про скандали навколо реалізації проекту “Стіна”, як виникає проблема на протилежному кінці країни. Головний військовий прокурор А. Матіос заявив, що на держкордоні України з Угорщиною 150 км є приватними, прикордонники не мають до них повноцінного доступу, що створює”райські” умови для контрабанди. Він розповів, що наряди Держприкордонслужби не можуть там проїхати, тому що з вишок “приватного” кордону відбувається осліплення або навіть стрільба із зареєстрованої зброї. За словами військового прокурора, таке становище триває вже 10 років. Чи можна уявити щось подібне в першій-ліпшій цивілізованій країні Європи, куди ми так прагнемо?

Тернопіль

і перспектива…

На чийсь дилетантський погляд, до вирішення глобальних і наукомістких питань біоенергетики, електромобільності та впливу енергоефективності з низьким рівнем викидів на якість послуг в сфері транспорту слід переходити тоді, коли розв’язані проблеми із критичною зношеністю отого транспорту, адекватністю водіїв, випадінням пасажирів із незакритих дверей, відвалюванням коліс на ходу та приведенням до належного стану “роздовбаних” доріг. І коли задоволені найбільш насущні потреби людей. На щастя, нами керують не дилетанти, а люди, які дивляться в перспективу. І заради її наближення не шкодують праці. Зокрема, можливості вшанувати своєю присутністю європейський тиждень інновацій у Любліні. Немає сумніву, після цього візиту справи на Тернопіллі суттєво поліпшаться. Тим часом через спалах африканської чуми зросли ціни на свинину. Теж серйозна проблема. Чи не на часі відрядити делегацію, приміром, в Кот-д-Івуар – для детальнішого вивчення питання?

Ігор Дуда