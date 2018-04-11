Колишні учні вибили у школі кілька дверей

11/04/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Із заявою до правоохоронців звернувся директор скалатської школи. Вранці 10 квітня він виявив пошкодження дверей в декількох навчальних класах та двох камер відеоспостереження.

Правоохоронці з’ясували, що збитків школі на 10 тисяч гривень спричинили троє колишніх учнів 20-ти, 22-ох та 24-ти років. Молодики, будучи напідпитку, вирішили таким чином розважитися. В навчальний заклад проникли шляхом пошкодження металопластикових дверей.

Дебоширам інкримінують частину 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство вчинене групою осіб, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • За рік в Україні президентські вибори. За кого з можливих кандидатів Ви плануєте голосувати?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,351 / 11.44m