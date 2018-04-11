Колишні учні вибили у школі кілька дверей
11/04/2018 0
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Із заявою до правоохоронців звернувся директор скалатської школи. Вранці 10 квітня він виявив пошкодження дверей в декількох навчальних класах та двох камер відеоспостереження.
Правоохоронці з’ясували, що збитків школі на 10 тисяч гривень спричинили троє колишніх учнів 20-ти, 22-ох та 24-ти років. Молодики, будучи напідпитку, вирішили таким чином розважитися. В навчальний заклад проникли шляхом пошкодження металопластикових дверей.
Дебоширам інкримінують частину 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство вчинене групою осіб, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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