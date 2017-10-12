Коли на Тернопільщину прийде обіцяне бабине літо?
Прихід бабиного літа оголосили метеорологи. Теплу і сонячну погоду передбачають на Тернопільщині з наступного тижня. Проте тенденція щодо підвищення температурних показників спостерігатиметься вже цими днями.
Мінлива хмарність, коливання температурних показників від тринадцяти до шістнадцяти градусів вище нуля, висока ймовірність опадів, – такі погодні умови обіцяють метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у західному регіоні поступово теплішатиме.
«Упродовж доби в регіоні ще спостерігатиметься мінлива хмарність, часом з проясненнями. Температура повітря: вночі 6 – 8 градусів тепла, вдень 13 – 15 градусів вище нуля. А вже цими вихідними температурні показники дещо підвищаться і буде більш тепло і сонячно. Проте місцями можливі пориви вітру змінних напрямків».
Метеорологи кажуть, що на заході спостерігатимуться перепади температурних показників. Ці тенденції можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.
Софія Романська
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