Коли на Тернопільщину прийде обіцяне бабине літо?

12/10/2017 Розмір тексту:

Прихід бабиного літа оголосили метеорологи. Теплу і сонячну погоду передбачають на Тернопільщині з наступного тижня. Проте тенденція щодо підвищення температурних показників спостерігатиметься вже цими днями.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від тринадцяти до шістнадцяти градусів вище нуля, висока ймовірність опадів, – такі погодні умови обіцяють метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у західному регіоні поступово теплішатиме.

«Упродовж доби в регіоні ще спостерігатиметься мінлива хмарність, часом з проясненнями. Температура повітря: вночі 6 – 8 градусів тепла, вдень 13 – 15 градусів вище нуля. А вже цими вихідними температурні показники дещо підвищаться і буде більш тепло і сонячно. Проте місцями можливі пориви вітру змінних напрямків».

Метеорологи кажуть, що на заході спостерігатимуться перепади температурних показників. Ці тенденції можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Софія Романська