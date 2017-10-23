Із похолоданням жителів області масово “косять” віруси

23/10/2017 Розмір тексту:

Кількість випадків ГРВІ більшає на Тернопільщині. У групі ризику – діти шкільного віку, вагітні, пенсіонери, а також особи, які працюють з великою кількістю людей. Лікарі радять вакцинуватися, поки не наступила хвиля епідемії.

Поки що на Тернопільщині випадків грипу не зафіксовано. У всіх госпіталізованих виявили гострі респіраторні вірусні інфекції. Активність вірусів грипу прогнозують через місяць. Тож жителів краю просять зайнятися профілактикою захворюваності.

«Наразі можемо сказати, що спостерігається захворюваність на рівні сезонної й відповідає середнім показникам пори року. За останній досліджуваний тиждень було виявлено понад 180 випадків на сто тисяч населення. Цей показник становить 58% до епідпорогу. Щодо можливої епідемії, то фахівці Інституту грипу прогнозують суттєвий зріст захворюваності на початок грудня. Тому зараз для всіх актуально зайнятися профілактикою захворюваності, найбільш дієвим методом залишається вакцинація», – каже завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань «Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України» Марія Павельєва.

Також лікарі радять стежити за правильним раціоном харчування та відпочинком, оскільки знесилений організм скоріше піддається інфекціям.

Софія Романська