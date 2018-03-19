Хто від сьогодні зможе їздити у громадському транспорті Тернополя безкоштовно?

19/03/2018 Розмір тексту:

Від сьогодні діятимуть обмеження пільгового проїзду у громадському транспорті Тернополя. Безкоштовно їздити маршрутками і тролейбусами в місті можна буде лише за наявності пільгової «Картки тернополянина». Пільговикам з інших населених пунктів доведеться оплачувати повну вартість проїзду.

Не обмежуватимуть пільгового проїзду учасникам бойових дій. Вони і далі зможуть користуватися громадським транспортом Тернополя безкоштовно. Однак посвідчення учасника бойових дій необхідно показувати при вході у громадський транспорт.

«Нині практично усі пільговики отримали виготовлені електронні квитки. Відтак власники пільгових карт тернополянина зможуть і далі користуватися своїми правами. На засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення, що від 19-го березня безкоштовний пільговий проїзд у тролейбусах, автобусах і маршрутках буде доступний лише для тих, хто має електронний квиток – пільгову «Картку тернополянина. Також наголошу, пільговикам необхідно обов’язково мати зі собою «Карту тернополянина», учасникам АТО – відповідне посвідчення», – зазначив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський.

Нагадаємо, оплатити проїзд у громадському транспорті Тернополя можна і звичайною банківською карткою. Однак при цьому пільгові тарифи не діятимуть.

Софія Романська