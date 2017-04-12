Хто у міській раді займе місце люстрованих депутатів

12/04/2017 Розмір тексту:

Дві партії – “Батьківщина” та “Свобода” практично синхронно прийняли рішення про позбавлення партійних квитків депутатів Тернопільської міської ради.

Тимошенківці таке рішення прийняли щодо голови фракції Андрія Артимовича те депутатів Наталії Шоломейчук та Петра Поворозника. Тягнибоківці виключили з рядів партії екс-голову фракції Романа Навроцького, голів бюджетної та житлово-комунальної комісії Ігоря Турського та Івана Сороколіта. Усім шістьом запропоновано добровільно скласти повноваження депутатів міської ради. Якщо цього не станеться, то, очевидно, що партійні структури розпочнуть процедуру їх відкликання.

Не вдаючись в мотиви рішень “Батьківщини” і “Свободи”, а також процедурні моменти процесу позбавлення депутатських мандатів, ми вирішили поцікавитись, хто претендує зайняти їхні місця. За даними сайту Центральної виборчої комісії, наступними кандидатами у списку “Батьківщини” є 32-річний начальник відділу “БогданАвтоТернопіль” Віталій Бойко, кількаразовий кандидат у мери та нардепи, підприємець Михайло Ратушняк, директор ПП “Термінал” Сергій Коваль. У “Свободі” претендентами на депутатські мандати стануть депутат обласної ради Наталія Турецька, віце-мер Леонід Бицюра та журналіст Ух-радіо Ігор Костюк.

Цікаво, що нові депутати можуть різко змінити диспозицію у раді. Наприклад, Михайло Ратушняк може очолити фракцію “Батьківщини”, а Леонід Бицюра – “Свободи”. Також цілком реально, що Бицюра, який є добрим партійним менеджером, спробує розміняти посаду віце-мера на місце секретаря міськради.

Утім, це тільки можливі розклади. Ймовірність того чи іншого сценарію буде залежати від того, наскільки оперативно партії зможуть провести депутатську люстрацію.