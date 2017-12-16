Голова облради Віктор Овчарук перевірив новий кардіоцентр на готовність до відкриття

Так, вперше у нашому місті з’явиться можливість проводити унікальні, складні хірургічні втручання на серцеву систему. Зокрема, здійснювати пересадку серцевого клапана, робити операції на відкритому серці, встановлювати стенти тощо.

— Головна причина більшості смертей жителів Тернопільщини — серцево-судинні захворювання. Аби змінити цю невтішну статистику, в місті відкриють сучасний кардіохірургічний центр. Його ремонт вже завершений. На успішне функціонування кардіоцентру впливають декілька складових, серед яких надзвичайно важливе значення має технічне забезпечення. Після завершення всього комплексу робіт кардіоцентр запрацює на повну силу, — повідомив приємну новину голова Тернопільської облради Віктор Овчарук.

Нагадаємо, що на ремонт лікарні, створення сучасного кардіоцентру та придбання нового якісного обладнання з обласного бюджету виділили 21,4 млн. гривень.