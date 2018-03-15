Формальним намісником Чортківщини стане жінка

15/03/2018 Розмір тексту:

Керівництво області нарешті визначилося з прізвищем нового намісника Чортківського району.

Джерела в Адміністрації Президента стверджують, що на цю посаду оглядини “на верхах” успішно пройшла Оксана Чайчук. Впродовж останніх років ця жінка працює керівником Чортківського міжрайонного управління обласного лабораторного центру МОЗ (колишній СЕС) та є головним санітарним лікарем Чортківщини. В минулому обиралася депутатом Чортківської районної ради від партії “Рідна вітчизна”. В 2015 році місцеві порошенківці висунули її кандидатом на посаду Чортківського міського голови. Будучи кандидатом від партії влади набрала трохи більше 400 голосів (4%).

Нагадаємо, що посада голови Чортківської РДА стала вакантною після того, як пішов у відставку давній соратник Олега Барни Ярослав Сташків. Посадовець, очевидно, вирішив, що перечекати складні часи краще на керівній посаді в Пенсійному фонді.

Вибір кандидатури нового намісника тривав достатньо довго. По-перше, небагато самодостатніх управлінців погодяться працювати в тандемі з непередбачуваним нардепом Олегом Барною. По-друге, вагоме слово при виборі голови району мають місцеві аграрії – депутати облради. Саме вони, як розповідають в кулуарах, були проти призначення в район очільника Гусятинської РДА Віталія Батога. По-третє, після того, як Чортків став містом обласного значення, влада голови РДА стала “куцою”, а відповідальності в світлі майбутніх виборів дуже багато. Відтак, на цей рік посада голови Чортківської РДА нагадує “електричний стілець”.

Очевидно, пані Оксана смілива жінка, якщо зважилась на таке.