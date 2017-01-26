Фільм про зв’язкову УПА викликав у Тернополі ажіотаж

26/01/2017 Розмір тексту:

Український фільм «Жива» можуть побачити тернополяни цими днями у Тернопільському кінотеатрі «Палац кіно». Нагадаємо, у середу відбувся благодійний показ фільму, який викликав справжній ажіотаж у глядачів.

Фільм «Жива» побудований на реальних подіях УПА. Йдеться про історію жінки Анни Попович, яка була зв’язковою на війні. Анна родом з Івано-Франківської області. Відтак творці фільму дізнавалися подробиці історії з перших уст, проте жінка не дожила до прем’єри.

«Ми знайшли героїню у селі Залісся, потрапили до її дому. Жінка дуже цікаво все розказувала. Історія була живою і динамічною. Треба було починати зйомки, але на той час не було необхідного фінансування. Тож треба було проявляти віру. Загалом зйомки тривали упродовж трьох років. Знімали у тій частині Карпат, де і відбувалися історичні події. Сцени допитів знімали у Львівському музеї жертв окупаційних режимів», – розповідає режисер фільму Тарас Химич.

Режисер фільму Тарас Химич навчався в Америці. Відтак при створенні цього фільму використав набуті знання та навички. У фільмі – оригінальна композиція відеоряду, авторська звукова доріжка, художнє оформлення. За оцінками кінокритиків, фільм високої якості. Його вже побачили представники влади України. У Тернополі фільм можна переглянути до шостого лютого.