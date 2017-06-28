ФГ “Гадз” “Бучачагрохлібпром” – кращі агроекспортери України

Під час святкування Всеукраїнського Дня поля і саду голова наглядової ради підприємства Петро Гадз отримав відзнаку.

У рамках проекту «Аграрна Еліта України» було відзначено 100 найкращих і найефективніших аграрних підприємств України за результатами роботи 2016 року. Переможців назвав провідний аграрний журнал The Ukrainian Farmer, який відомий на ринку вже 10 років.

Лауреатів «Аграрної Еліти України» визначала експертна рада, до складу якої увійшли співробітники редакції п’яти авторитетних профільних видань: The Ukrainian Farmer, «АгроМаркет», «Наше птахівництво», «Плантатор», «Садівництво по-українськи», а також представники галузевих організацій, асоціацій, провідних компаній, що надають аграріям юридичні та консалтингові послуги.

Під час Дня поля і саду, який відбувся 16 червня у Бучачі, Героя України Петра Гадза нагородили як керівника одного з кращих агропідприємств в Україні

«Ми щороку відбираємо разом з експертною радою 100 найкращих, найпрогресивніших агропідприємств України. Цього року за результатами діяльності у 2016 році компанія «Бучачагрохлібпром» і фермерське господарство «Гадз» увійшли у відбір до цього проекту і має нагороду у номінації «Нарощення експорту», – зазначила редактор журналу «The Ukrainian Farmer»Леся Каделя,.

Для голови спостережної ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Героя України Петра Гадза нагорода стала приємною несподіванкою. Він подякував своєму відданому колективу і партнерам, які допомагають рухатися вперед.

«Це результат нашої спільної праці. Я дякую усім працівникам і партнерам. Ця нагорода – це і велика відповідальність, адже не маємо права тепер здавати позиції, слід і надалі рухатися вперед і ставати кращими» – зазначив Петро Гадз.