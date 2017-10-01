“Файна карта”: що це таке і навіщо вона потрібна

01/10/2017 Розмір тексту:

З жовтня заплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде декількома способами: готівкою, використовуючи проїзний, неперсоніфікований електронний квиток або персоніфікований електронний квиток «Соціальна карта тернополянина». Тобто, запроваджується автоматизована система оплати та обліку пасажирів.

Для чого це потрібно розповів директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх.

– Проект цей розпочинався для того, щоб легалізувати всі доходи перевізників, не тільки нашого комунального підприємства, а всіх хто займається перевезеннями у Тернополі, – пояснив Андрій Мастюх. – Друге – це чіткий облік пільг, за які платить місто. З державного бюджету на органи місцевого самоврядування переклали навантаження щодо обліку і компенсації за перевезення пільгових категорій громадян у 2016 році. І ми до цього готувалися: у грудні 2016 року у тролейбусах ввели проїзні картки тривалого користування, а тепер, з 1 жовтня увійдуть в дію електронні картки на весь пасажирський транспорт Тернополя. Зазначу, що проїзні квитки тривалого користування, які дозволяють проїзд тільки у тролейбусі не відміняються, а залишаються в дії. Встановлення обладнання, випуск карток, запровадження системи відбувалися відповідно до чинного законодавства, починаючи від проведення державних закупівель, публікації договорів на всіх можливих сайтах та оголошень в пресі тощо. З іншої сторони ми працювали над запровадженням такої системи, яка б дозволила нам мінімально впливати на комфорт пасажирів. У проїзному квитку тривалого користування у різних тарифах є різна кількість безкоштовних їздок, неперсоніфікованою картою можна користуватися і в тролейбусі, і в автобусі, вся пільга місцевому жителю буде облікована і наші партнери випускають пільгову карту. Впровадження цієї картки буде тривати, з нового року будуть запроваджуватися нові сервіси.

Детальніше про усі картки, які діятимуть у транспорті розповіла начальник відділу інформаційно-комунікаційних технологій КП «ТЕТ» Тетяна Фурман.

– Проїзний квиток тривалого користування на проїзд у тролейбусі діє ще з минулого року, ним користується близько 900 пасажирів, – розповіла вона. – Ця картка дає можливість при поповненні на 99 поїздок зекономити 27 гривень при першому ж поповнені, і в подальшому економити при кожному поповненні 27 гривень, менший тарифний пакет дає економію 15 гривень і так далі. Електронний квиток – це нова картка, яка впроваджується з 1 жовтня, це проїзний квиток тривалого користування у вигляді електронного гаманця. Якщо на попередній карті у нас є тарифні пакети на кількість їздок, то цей електронний гаманець ми поповнюємо на певну суму. Обмежень щодо суми, а також терміну дії використання коштів по цій карті немає. Носій коштує 20 гривень, і поповнювати можна на будь-яку суму. У транспортному засобі з нього знімаються кошти відповідно до встановленого тарифу: у маршрутках – 4 гривні, у тролейбусах – 3 гривні. Нею можна оплатити проїзд іншої особи.

Карта тернополянина – це персоніфікований електронний квиток, оскільки передбачає надання різних видів пільг. Картки для громадян – синього кольору, зеленого – для учнів і студентів, помаранчеві – для пільгових категорій. Зелена і синя картка для громадян, учнів і студентів також у формі електронного гаманця, і їх можна поповнювати на довільну суму коштів в пунктах продажу та поповнення електронних квитків. З них також списується сума коштів при поїздці для громадян три і чотири гривні, для учнів і студентів – дві гривні. Карта тернополянина для пільговиків запрограмована у вигляді проїзного квитка, але коштів на ній немає, просто відбувається реєстрація поїздки, вона немає обмежень у кількості поїздок, вона автоматично кожного першого числа місяця поновлюється і пільговик їздить безкоштовно за цієї карткою.

Поки що виготовити персоніфіковані електронні картки виявили бажання 34 тисячі тернополян. 72% з них це – пільгові категорії, які отримають картку безкоштовно, 28% – ті, хто оплатили вартість картки – учні, студенти, та жителі міста.

Ольга Трач

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