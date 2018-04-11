Екологи розповіли про колосальні збитки від масових пожеж на Тернопільщині

11/04/2018 Розмір тексту:

До тридцяти пожеж в екосистемах трапилося минулої доби на Тернопільщині. Через необережне поводження з вогнем і звичайну людську халатність горить суха рослинність, вогонь вбиває і представників тваринного світу. Відтак екологи наполягають на збільшенні відповідальності за спалювання сміття і природних залишків.

Останнім часом пожежі в екосистемах трапляються у більшості населених пунктів області, – повідомляє ДСНС. Рятувальникам доводиться виїжджати на гасіння пожеж десятки разів на добу. Витрати сягають десятків тисяч гривень.

«На жаль, кількість пожеж не зменшується. І шкода від такого самовільного спалювання рослинних залишків значна. Оскільки вогнем знищується не лише рослинний світ, а й деякі представники тваринного. Також погіршується якість ґрунтів. Це, звісно, погіршує врожайність. Кожен господарник має це розуміти. І незначні спалювання часто призводять до масштабних пожеж, загрожують життю людей», – наголошує начальник управління екології та природних ресурсів ОДА Орест Сінгалевич.

Масові пожежі в екосистемах пов’язані з недосконалим законодавством, – стверджують екологи. Відповідальність за спалювання природних залишків має бути серйознішою, – вважає Орест Сінгалевич. Наразі передбачені штрафи для фізичних осіб від трьохсот гривень. До слова, екологічна інспекція взялася проводити масові рейди та перевірки.

Софія Романська