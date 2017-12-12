Дитина встигла відбігти, а батьки отримали травми: у Тернополі “Лексус” збив людей на зупинці. ВІДЕО
На зупинці громадського транспорту, двадцятисемирічний водій збив подружжя. Нетверезий кермувальник Lexusа через слизьке дорожнє покриття не впорався з керуванням і наїхав на тернополян.
У неділю, 10 грудня, близько шостої вечора на вулиці Золотогірській тернопільська родина чекала на громадський транспорт. Проте, так і не дочекались – у сім’ю в’їхав Lexus, повідомляє TV-4.
– Дитина встигла відбігти, а чоловік і дружина вони отримали травми.
27-річний водій через слизьку дорогу не впорався з керуванням і наїхав на подружжя. Проте повідмив про це одразу на спецлінію 102. Сорока чотирьох річного чоловіка та сорока одно річну жінку госпіталізували.
– На місці працювали патрульні поліцейські, відповідно працювала і слідчо-оперативна група. Патрульні відвезли на ослідування, виявилось, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У медичному закладі результат алкотесту показав 0,28 проміле алкоголю в крові. Наразі всі деталі і обставини цього ДТП встановлюються.
Після інциденту Lexus евакуювали на арештмайданчик.
Додати свій коментар
Головні новини
- Дитина встигла відбігти, а батьки отримали травми: у Тернополі “Лексус” збив людей на зупинці. ВІДЕО
- Тернополянка ледь не загинула через погану звичку
- Молодик, якого підозрюють у вбивстві випускниці у Вишнівці, був судимий за крадіжку автомобіля
- У Хоростківській територіальній громаді відбулась установча сесія. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...