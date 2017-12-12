Дитина встигла відбігти, а батьки отримали травми: у Тернополі “Лексус” збив людей на зупинці. ВІДЕО

12/12/2017 Розмір тексту:

На зупинці громадського транспорту, двадцятисемирічний водій збив подружжя. Нетверезий кермувальник Lexusа через слизьке дорожнє покриття не впорався з керуванням і наїхав на тернополян.

У неділю, 10 грудня, близько шостої вечора на вулиці Золотогірській тернопільська родина чекала на громадський транспорт. Проте, так і не дочекались – у сім’ю в’їхав Lexus, повідомляє TV-4.

– Дитина встигла відбігти, а чоловік і дружина вони отримали травми.

27-річний водій через слизьку дорогу не впорався з керуванням і наїхав на подружжя. Проте повідмив про це одразу на спецлінію 102. Сорока чотирьох річного чоловіка та сорока одно річну жінку госпіталізували.

– На місці працювали патрульні поліцейські, відповідно працювала і слідчо-оперативна група. Патрульні відвезли на ослідування, виявилось, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У медичному закладі результат алкотесту показав 0,28 проміле алкоголю в крові. Наразі всі деталі і обставини цього ДТП встановлюються.

Після інциденту Lexus евакуювали на арештмайданчик.