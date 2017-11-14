Двоє мешканців області переконалися, що не варто тримати гроші під матрацом
Де заховати гроші, аби до них не дістались чужі руки? Точно не під матрацом, стверджують правоохоронці. На власному прикрому досвіді переконались в цьому і двоє жителів Тернопілля.
До Зборівських правоохоронців звернулась жителька району й повідомила, що у неї викрали 2 тисячі гривень. Гроші жінка зберігала у ліжку під матрацом. Поцупив заощадження 18-річний сусід. Спритник попросив потерпілу зайти до його матері, мовляв, та хоче поговорити, а сам заліз у її будинок через горище. Поцуплені гроші молодик витратив на власні забаганки у Тернополі.
Не вберіг матрац і заощаджень жителя Борщівщини. Правоохоронці з’ясували, що 200 гривень зі спальні потерпілого поцупив його односелець.
Обом липкоруким чоловікам поліцейські інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана з проникненням у житло. Міру покарання їм визначить суд, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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