Двоє мешканців області переконалися, що не варто тримати гроші під матрацом

14/11/2017 Розмір тексту:

Де заховати гроші, аби до них не дістались чужі руки? Точно не під матрацом, стверджують правоохоронці. На власному прикрому досвіді переконались в цьому і двоє жителів Тернопілля.

До Зборівських правоохоронців звернулась жителька району й повідомила, що у неї викрали 2 тисячі гривень. Гроші жінка зберігала у ліжку під матрацом. Поцупив заощадження 18-річний сусід. Спритник попросив потерпілу зайти до його матері, мовляв, та хоче поговорити, а сам заліз у її будинок через горище. Поцуплені гроші молодик витратив на власні забаганки у Тернополі.

Не вберіг матрац і заощаджень жителя Борщівщини. Правоохоронці з’ясували, що 200 гривень зі спальні потерпілого поцупив його односелець.

Обом липкоруким чоловікам поліцейські інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана з проникненням у житло. Міру покарання їм визначить суд, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.