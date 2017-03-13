До Тернополя приїде майстер детективного жанру

13/03/2017 Розмір тексту:

Письменник, майстер детективного жанру Олексій Волков завітає у Тернопіль 14 березня. У рамках літературних зустрічей циклу “Вітальня у вівторок” він презентує роман «Гра у три руки». Зустріч із читачами відбудеться о 18-ій годині у книгарні “Дім книги”, що на вулиці Коперника, 19.

– «Все або нічого» — саме таке життєве кредо у головної героїні роману Олексія Волкова, – розповіла Діана Семак, маркетолог видавництва “НК- Богдан”. – Головна героїня – сильна жінка. Вона практично за власним бажанням втягує себе унебезпечну гру, з якої не кожен чоловік зміг би вибратись. Дуже цікаво спостерігати за тим, як вона холоднокровно вирішує проблеми, від яких залежить її життя. Автор спробував прослідкувати й зрозуміти жіночу психологію, потім замаскував усе це в гострий сюжет. Наскільки добре це вийшло – судити читачам. Запитання щодо сюжету роману, психології головної героїні та процесу написання книги можна буде задати автору особисто під час зустірчі. Вхід вільний.

За час творчої діяльності Олексій Волков отримав чимало відзнак. Зокрема, за вагомий внесок у розвиток сучасного українського гостросюжетного роману у 2013 році отримав премію «Золотий пістоль». Він переможець літературних конкурсів «Золотий Бабай»(2002) та «Коронація слова» (2005), отримав спеціальну відзнаку «Ґранд-Коронація» за роман «Вовчий місяць» (2015). У 2000-му виграв Гран-прі Всеукраїнського конкурсу «Золотий бабай» за рукопис роману «Пес», що вийшов під назвою «Виконавець».

Найвідоміші книги письменника: «Виконавець», « Подорож у безвихідь», «День відбуття», «Амністія для хакера», «Переможець отримає все», «Лікарня на відлюдді», «Слід на воді», «Емісар», «Мертві квіти». Також у його доробку кіносценарій “Лікарня” та збірник оповідань «Останній крижень».

Ольга Трач