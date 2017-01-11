До лікувальних закладів Тернополя навідалися колядники

11/01/2017 Розмір тексту:

Християнська молодь Тернополя подарувала Різдвяний настрій тим, хто в лікарні. Хлопці і дівчата співали Різдвяні пісні у лікувальних закладах Тернополя. До слова, в обласному центрі це вже стало традицією.

У Тернополі продовжують святкувати Різдво. Колядки лунають навіть у лікарнях. Молоді люди навідуються до лікувальних закладів цілий тиждень після Різдва.

«Для мене Різдво не завершується святковим застіллям. Дуже люблю співати Різдвяні пісні. Адже цим ми звіщаємо чудову новину – народження Спасителя світу. Дуже приємно співати ці пісні разом з друзями з церкви. Щодня після Різдва ми відвідуємо лікарні, співаємо там разом. Хочеться зі всіма поділитися радістю святкування Різдва», – розповіла тернополянка Наталя Пилипчук.

Християнська молодь Тернополя співає Різдвяні пісні також і в найближчих селах. Молоді люди запевняють: від грошей за спів відмовляються. Адже мета акції – поділитися звісткою про народження Ісуса Христа.