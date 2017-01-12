Для Тернополя куплять сучасний томограф

12/01/2017 Розмір тексту:

Сучасний комп’ютерний томограф для обслуговування жителів Тернополя планують закупити цього року для комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр». Кошти у розмірі 10 мільйонів гривень на його придбання виділили з міського бюджету.

Про це йшлося під час погодження фінансового плану підприємства на засіданні виконкому. Нагадаємо, що цей лікувально-діагностичний центр утворили на базі залізничної лікарні. За словами начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Ростислава Левчука, весь персонал, який працював у залізничній лікарні тепер працює у комунальному підприємстві.

– Дохід плануємо отримувати за рахунок запровадження нових технологій та апаратури, які буде придбано за кошти міської ради, – зазначив Петро Левицький, керівник підприємства. – Здаватимемо також в оренду вільні приміщення. Цього року ми отримали з бюджету 874 тисячі, наступного року передбачена сума 1 мільйон 600 тисяч гривень. У наступні роки плануємо вийти на власне забезпечення, щоб не просити допомоги у міської ради. Приписане населення обслуговуватимемо безкоштовно.

Реорганізували у комунальне підприємство минулого року і міську лікарню №3. Головний лікар закладу Юрій Лазарчук зазначив, що у зв’язку з переходом на комунальне підприємство скорочення штатного розпису не проводили, хто раніше працював в лікувальному закладі, той і зараз продовжує працювати. Населення, яке закріплене за лікувальним закладом, тобто жителі мікрорайонів «Дружба», «Кутківці», «Пронятин» надалі буде отримувати безоплатну медичну допомогу: госпіталізація, обстеження і консультації спеціалістів будуть для них проводитися безоплатно.

Ольга Трач

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