Депутата від “Радикальної партії Ляшка” затримали за підозрою у вбивстві депутата-“свободівця”

У поліції зазначили, що під час оперативно-розшукових заходів затримана група осіб, яку підозрюють у скоєнні злочину, повідоляє УНІАН.

Співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та прокуратури затримали трьох осіб, які підозрюються у причетності до вбивства депутата ВО «Свобода» Олега Супруненка.

Як повідомив УНІАН речник Національної поліції Ярослав Тракало, члени злочинної групи обґрунтовано підозрюються у розбійному нападі зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті депутата Миргородської міської ради Олега Супруненка. «На даний момент затримано три особи. Члени групи дали покази щодо причетності у вчинені розбійного нападу. Також перевіряється інформація щодо причетності до даного злочину інших осіб», – сказав речник. За його словами, сьогодні очікується оголошення затриманим підозри, а також обрання їм запобіжного заходу до 15:00.

Водночас джерело у Нацполіції повідомило УНІАН, що серед затриманих – депутат Миргородської міської ради від Радикальної партії Хачатур Хачатрян. Цю інформацію також підтвердив лідер РПЛ

Як повідомляв УНІАН, голова фракції ВО «Свобода» в Миргородській міськраді Олег Супруненко помер 7 серпня 2017 року. 12 липня в Миргороді о першій годині ночі на депутата напали невідомі в масках та побили його. До лікарні потерпілого доставили в стані коми із серйозними травмами голови та численними переломами. Понад три тижні він перебував у реанімації у вкрай тяжкому стані.

У свою чергу, народний депутат України від Тернопілля Михайло Головко на своїй сторінці у Фейсбуці написав: «Потрібно тримати справу на контролі, щоб вбивці не змогли уникнути покарання!»