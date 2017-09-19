Депутата облради оштрафували через е-декларацію

19/09/2017 0
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До адміністративної відповідальності притягнуто депутата Тернопільської обласної ради за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за погодженням прокуратури  Тернопільської області складено протокол про вчинення депутатом Тернопільської обласної ради адміністративного правопорушення пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За результатами розгляду протоколу  судом притягнуто  посадовця до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі  850 гривень.

Окрім того, з початку року органами прокуратури області з метою усунення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень в сфері фінансового контрою внесено 38 подань за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 35 осіб, у т.ч.  звільнено одного посадовця райдержадміністрації.

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