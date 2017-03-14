Чому у тернопільські школи страшно віддавати дітей, – дослідження

14/03/2017 Розмір тексту:

36 з 68 навчальних закладів не готові до навчально-виховного процесу. До таких висновків прийшла команда Центру громадського контролю «ДІЙ!» у Тернополі за результатами аналізу актів готовності дитячих садочків та шкіл, що готувались напередодні поточного навчального року.

Наприкінці літа кожен навчальний заклад інспектується спеціальною комісією, що має на меті визначити, чи існує в ньому належне технічне і матеріальне забезпечення для навчання маленьких тернополян. За результатами інспекції укладається спеціальний акт готовності навчального закладу до початку навчального року, що визначає, чи готовий заклад забезпечити потреби і безпеку вихованців та учнів. У поточному навчальному році не всі акти бездоганні – у 53% закладів представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, що входять до складу комісії разом з освітянами, не залишили своїх підписів, зазначивши, що приміщення школи слід спершу обладнати пожежною сигналізацією (див. скан – копії актів нижче).

Це означає, що більше ніж половина навчальних закладів Тернополя не мають дозволу розпочинати навчання через відсутність засобів оповіщення про пожежу. Така вимога “надзвичайників” грунтується на тому, що відповідно до п.12 розділу 3 Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України кожна будівля має бути обладнана засобами оповіщення людей про пожежу.

«Наші представники брали участь в такій комісії. Але в тих школах, котрі не обладнані належними умовами пожежної безпеки, свої підписи в актах готовності не ставили. Відповідно, залишали свої зауваження та рекомендації, оскільки заклад практично не готовий до навчального процесу. Адже в даному випадку піддається ризику безпека дітей», – повідомив журналістам Центру громадського контролю «ДІЙ!» начальник Тернопільського міського відділу Управління Держтехногенбезпеки в Тернопільській області Віталій Поворозник.

Але чому всупереч вимогам ДСНС в цих школах продовжуються навчання, зберігаючи небезпеку для дітей? Відповідальність за це взяла очільниця комісії – начальник управління освіти та науки Тернопільскої міської ради Ольга Похиляк, одноосібно підписавши акти готовності. Аби дізнатись, чи несуть такі дії в собі порушення, команда Центру громадського контролю «ДІЙ!» звернулася до Міністерства освіти і науки України, де надали відповідь, що “дані питання знаходяться в компетенції винятково управління освіти та науки міської ради”. Проте очевидно, що пані Похиляк не могла ігнорувати експертні висновки “надзвичайників”, одноосібно піддаючи тисячі дітей небезпеці.

Центр громадського контролю «Дій!» в Тернополі звернувся до міського голови Тернополя, аби на черговій сесії міської ради розглянули питання. щодо виділення коштів з бюджету міста на обладнання пожежних сигналізацій в навчальних закладах. У свою чергу в міській раді нас запевнили, що там також готують спільний лист – звернення від закладів освіти на виділення додаткових коштів для обладнання такими системами оповіщення. Проте відкритим залишається питання, чому рішення цієї “недитячої” проблеми не ініціювала ще напередодні навчального року саме очільниця управління освіти пані Ольга Похиляк, зважаючи на висновки пожежників під час підготовки актів готовності шкіл. Адже не під запис керівники навчальних закладів кажуть – актів готовності закладів вже не перший рік Вони не бачать практично до закінчення навчального року. Якщо віддадуть “незаповнені” акти, то автоматично відповідальність за безпеку дітей буде нести саме управління, а не директори.

З повним списком навчальних закладів, що небезпечні для дітей, можна ознайомитися на інфографіці нижче.

Василь Томчишин, координатор Центру громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі