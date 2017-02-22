Через кілька годин завершиться паломництво до Нерукотворного образу Ісуса Христа

22/02/2017 Розмір тексту:

У тернопільській катедрі сьогодні о 20.00 закінчується паломництво до святині – Нерукотворного образу Ісуса Христа з Едесси.

Починаючи з кінця 19-го століття – це третій випадок, коли Нерукотворний Спас дають для почитання у храмах за межами Ватикану. І лише вдруге Ватикан дозволив прикладатися до святині, пише Наш день.

Кількість вірних, які за ці дні вшанували християнську реліквію у Зарваниці та Тернополі, сягає сотень тисяч. В останні дні перебування ікони в обласному центрі у Соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці черга прочан сягала Театрального майдану. Люди із різних куточків України понад 12 годин очікували, щоби прикластись до святині. Доступ до Нерукотворного Образу був відкритий цілодобово.

Уже сьогодні ввечері чудотворну ікону Лику Христового відправлять до Ватикану в особисту захристію Папи Франциска, місця її постійного перебування.