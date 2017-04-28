Біля дитячого майданчика у Тернополі шукали вибухівку

28/04/2017 Розмір тексту:

26 квітня на лінію «102» надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Чоловік повідомив, що в обласному центрі на вулиці Довженка 11 А поблизу дитячого майданчика знаходиться невідомий предмет.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та експерти – вибухотехніки. Охорону забезпечили працівники патрульної поліції. Під час огляду наплічника жодних небезпечним предметів працівники поліції не виявили.

Подію внесено до Єдиного реєстру, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.