Біля дитячого майданчика у Тернополі шукали вибухівку

28/04/2017 0
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26 квітня на лінію «102» надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Чоловік повідомив, що в обласному центрі на вулиці Довженка 11 А поблизу дитячого майданчика знаходиться невідомий предмет.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та експерти – вибухотехніки. Охорону забезпечили працівники патрульної поліції. Під час огляду наплічника жодних небезпечним предметів працівники поліції не виявили.

Подію внесено до Єдиного реєстру, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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