Аферисти виманили у 66-річної тернополянки понад 14000 гривень

14/12/2017 Розмір тексту:

До поліцейських із заявами про вчинені щодо них шахрайства звернулися двоє потерпілих. У 24-річної тернополянки зловмисники зняли з рахунку півтори тисячі гривень, а 66-річна жителька обласного центру втратила понад чотирнадцять тисяч гривень.

Схема шахрайства відома: телефонують особи, що представляються співробітниками служби безпеки банку і вивідують у клієнтів особисті дані та дані банківської картки, мотивуючи це проведенням заходів безпеки.

Поліцейські застерігають краян не довіряти таким дозвонювачам. Адже працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані. Ніколи і нікому не повідомляйте свої персональні дані телефоном. Ніколи і ні за яких умов не виконуйте з банкоматом дії, які вам диктує по телефону незнайомець.

Якщо ви підозрюєте шахрайство – блокуйте свій рахунок і повідомте про випадок поліцейських, наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.