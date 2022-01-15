Виставку «Зимова феєрія» відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. До неї увійшли картини на зимову тематику із фондів закладу.

В експозиції – 29 живописних та графічних картин: краєвиди Тернополя, України, Європи, а також – сцени Різдва, вертепи, колядники.

– Крім знаних українських художників – Сергія Григор’єва, Альбіна Гавдзинського, Елаїди Нейман, Людмили Христинич-Папаянідіс, представлені роботи митців із Тернопільщини – Івана Марчука, Діонізія Шолдри, Ігоря Дороша, – розповіла Наталя Піщев, провідний науковий співробітник ТОХМ. – Досить колоритною і стильною є картина молодої художниці з Тернополя Олесі Гудими «Щасливого Різдва». Вперше представлено для огляду твір невідомого голландського художника «Зимовий сонячний день».

Представлені твори, як зауважують у музеї, вражають неймовірним розмаїттям форм, барв і створюють загальний позитивний настрій. Тож, організатори виставки запрошують жителів міста і гостей поринути у світ прекрасного та насолодитися переглядом оригінальних творів. Виставка «Зимова феєрія» буде діяти до кінця січня.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці