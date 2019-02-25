Жителів Тернопільщини вчать відбивати наступ ворога. ФОТО

25/02/2019 Розмір тексту:

Жителів Тернопільщини вчать користуватися зброєю. На полігоні у селі Біла поблизу обласного центру проводять спеціальні тренування для власників зброї, а також для тих, хто має намір нею користуватися.

Спецнавчання організовують “Клуб оборонної стрільби “Люті їжаки», а також обласна федерація прикладних стрілецьких видів спорту. Як повідомив співкоординатор тренінгу Костянтин Басараб, заняття відкритті для всіх охочих, але попередньо необхідно зареєструватися.

«Обов’язково потрібно мати із собою спорядження: захист очей (окуляри), захист слуху (беруші, навушники), рукавиці , інше спорядження по можливості і наявності. Заняття тривають близько трьох годин. Передує теоретична частина, а потім обов’язково – практична частина. Ми формуємо групи від двох до десяти чоловік на вид зброї».

Додамо, спеціальні тренування на полігоні у селі біла проводить і бригада територіального оборони області. Цими днями відбулося чергове заняття. Підрозділи бригади вдосконалювали навички тактичної та військово-медичної підготовки, стріляли зі штатної стрілецької зброї. Загалом у тренуванні взяло участь понад сто військовозобов’язаних з Тернопільського, Збаразького, Теребовлянського, Гусятинського, Підволочиського районів. Нагадаємо, такі вишколи на Тернопільщині проводять три роки поспіль.

Софія Романська