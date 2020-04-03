Жителям Тернопільщини у період карантину на 50% збільшать соціальні нормативи користування електричною енергією, холодною та гарячою водою, водовідведенням та природним газом для приготування їжі і підігріву води, на які розраховано субсидію. Перерахунок в управліннях соціального захисту проведуть автоматично.

Переглянути соціальні нормативи вирішили через карантин, – пояснює директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Оскільки люди більше часу перебувають вдома, і відповідно,більше споживають енергії. «Було прийнято рішення про збільшення соціальних нормативів користування електричною енергією, холодною та гарячою водою, водовідведенням та природним газом на 50%. Також Уряд запровадив додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг отримувачам житлових субсидій на період карантину. Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики і її прийняли на засіданні Кабінету Міністрів 24 березня. Середній розмір цієї компенсації – 300 гривень. Але ми розуміємо, що сума буде розрахована індивідуально для кожної родини: хтось отримає 500, а хтось – 300 гривень. Тут буде діяти формула, яку використовують для нарахування субсидій».

У департаменті соціального захисту населення ОДА запевнили, в умовах карантину всі субсидії і пільги жителям Тернопільщини будуть виплачені вчасно. З державного бюджету область отримала кошти в повному обсязі – 109,4 млн гривень.

Софія Романська