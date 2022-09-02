Жнива на Тернопільщині завершилися. Чи будемо з хлібом?

На Тернопільщині завершилися жнива.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, в області зібрали 1,6 млн. тон зерна.

Аграрії кажуть, що цьогорічна врожайність вища від торішньої. Відтак у краї зібрали достатньо зерна не лише для потреб регіону, а й областей.

«Жнива на Тернопільщині закінчені. Ми зібрали 1,6 млн тон зерна. Це набагато більше, ніж минулого року. Для всіх скептиків, які чекали, що буде голод у Тернопільській області, спокійно. Його не буде точно. Запасів зерна достатньо. Врожайність була досить хороша. Цього року погода у нас була сприятлива. Порівняно з європейськими країнами засуха по 40-50 градусів тепла, ми перейшли цей період набагато спокійніше, отримали кращий врожай наших культур».

Додамо, цьогоріч посівна площа на Тернопільщині становить 841,0 тис. га, що на 0,3 тис. га більше, ніж минулого року.