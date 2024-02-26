Про крадіжку грошей та мобільного телефону із заявою до поліції звернувся житель Тернопільського району. Чоловік повідомив, що у крадіжці підозрює жінку, з якою розпивав спиртні напої.

За словами потерпілого, він приїхав до Тернополя і познайомився з двома жінками та двома чоловіками. Спочатку вони всі спілкувалися, а потім вирішили відсвяткувати знайомство в одному із хостелів обласного центру.

Після застілля чоловік пішов у ванну, а коли повернувся, то виявив зникнення особистих речей.

Працівники кримінальної поліції встановили осіб, які були разом з потерпілим, а згодом з’ясували, що до крадіжки причетна одна із жінок – жителька Київської області. Раніше вона в поле зору правоохоронців не потрапляла.

Телефон жінка продала того ж дня на ринку за тисячу гривень і з подругою поїхала в іншу область. Саме там її розшукали оперативники. У скоєному вона зізналася. Вирішується питання про оголошення жінці підозри відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Перевіряють її й на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.