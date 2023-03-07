Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 19-ї години на об’їзній Тернополя, поблизу АЗК “WOG”.

Як повідомили у патрульній поліції, водій автомобіля Peugeot порушив правила дорожнього руху. Ймовірно, він перетнув подвійну суцільну смугу та допустив зіткнення із автомобілем Honda, який рухався у зустрічному напрямку.

За інформацією ДСНС, внаслідок зіткнення постраждали троє людей: водій та двоє неповнолітніх пасажирів. Вони були заблоковані в автівці, тож рятувальникам довелося визволяти їх з пастки. Як виявилося згодом, водій помер у кареті швидкої. Двоє дітей – у лікарні. За попередньою інформацією, водію стало погано за кермом.

Обставини ДТП встановлює слідство.