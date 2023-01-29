Відійшов до Бога Юрій Вітольдович Кіцила – український композитор, виконавець, аранжувальник, заслужений діяч мистецтв України. Збідніла мистецька спільнота краю та України…

З вересня 2019 року Юрій Кіцила очолював відділ «Музичне мистецтво естради» — новий відділ коледжу, навчання на якому завершать цьогоріч перші його випускники. Не дожив до цього дня наставник та педагог, але встиг передати вихованцям своє вміння, свій досвід, свої таїни мистецтва та творення вічного – музики.

“Педагогічний та студентський колективи мистецького коледжу висловлюють щирі співчуття родині із непоправною втратою. Нехай його світлу душу прийме Господь у Царство Небесне. Вічна пам’ять. Спочивайте з Богом, маестро…”, – ідеться на сторінці навчального закладу.

Панахида за Юрієм Вітольдовичем відбудеться в неділю, 29 січня о 19 год.в церкві Архистратига Михаїла. Похорон – в понеділок об 11 год.