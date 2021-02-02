Напис на невеличкій листівці із зображенням обличчя в чорній медичній масці при вході в один із супермарктів відомої мережі нагадав мені історію ще з університетських часів.

Викладач історичного матеріалізму (був такий обов’язків предмет в радянських вузах), який імпонував нам, студентам, цікавою манерою читання лекцій і оригінальним почуттям гумору, на отих лекціях закликав нас не слухати “вражі голоси” з-за кордону. Мовляв, той, хто це робить, забруднюється сам, а той, хто ще й переповідає почуте, забруднює й інших. Під час перерви ж він, пригадую, в більш вузькому колі студентів трохи розвинув цю тему, зазначивши, що той, хто слухає радіостанції з капіталістичного Заходу, ризикує не лише “забруднитися”, а й отримати суттєві неприємності по комсомольській лінії. Для тих, хто не жив у ті часи, нагадаю, що це загрожувало добряче зіпсувати все подальше життя – ніхто ж бо тоді й гадки не мав, що через 12 років СРСР з усією його ідеологічною машиною просто перестане існувати. Учасники тої розмови добре зрозуміли, як би сказали нині, меседж викладача: забруднюватися ворожою ідеологією недобре, але ще гірше – попастися під час цього процесу й отримати цілий набір санкцій з великого арсеналу радянської ідеологічної машини, яка діяла в тісному зв’язку з пильними очима і чутливими вухами КДБ.

Згадка про ті вже давні часи виникла недаремно. На згаданій листівці на дверях супермаркету – напис вгорі: “Маска захищає від вірусів”. А нижче, під чорною маскою меншими буквами дописане ще одне суттєве уточнення: “а ще й від штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”. Напис зроблений, слід відзначити, людиною з непоганим почуттям гумору. Нагадування, вочевидь, дає ефект, оскільки того дня серед покупців у торговій залі не довелося побачити жодного (!) з неправильно надягнутою маскою – доволі рідкісний випадок для нашого повсякдення.