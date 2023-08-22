За апеляційною скаргою прокурора суд скасував винуватцю ДТП покарання у виді штрафу й призначив 3 роки позбавлення волі.

Про це повідомляють у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурором Тернопільської обласної прокуратури подано апеляційну скаргу на вирок Підволочиського районного суду, яким призначено покарання у виді штрафу в розмірі 3 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис грн) з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 5 років винуватцю ДТП, у якому пасажиру мопеда спричинено тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Прокурор довів у суді, що 13 серпня 2022 року мешканець села Остап’є Скалатської ТГ Тернопільського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи технічно справним мопедом, виїхав за межі проїзної частини дороги на узбіччя й зіткнувся з кам’яною огорожею приватного господарства у цьому населеному пункті. Внаслідок ДТП пасажир транспортного засобу отримав численні травми.

Суд першої інстанції ухвалив вирок винній особі, не пов’язаний з позбавленням волі, хоча прокурор наполягав на призначенні покарання – 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років. Прокурор подав апеляційну скаргу, яку задоволено.

Відтак винуватець ДТП проведе 3 роки за ґратами.

Вирок суду набрав законної сили.