28 липня, помер колишній нападник тернопільської «Ниви» Володимир Петрович Дикий. Наступного року йому мало виповнитися 60 років…

За тернопільську команду Володимир Дикий виступав у 1985 році в чемпіонаті СРСР (друга ліга), провівши за той сезон 19 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем.

Більшу частину своєї футбольної кар’єри Володимир Дикий віддав волинському футболу, пише “Номер один“. Разом із також покійним Андрієм Федецьким він залишається в історії найкращим бомбардиром луцької «Волині» – обидва нападники по 91 разу засмучували воротарів команд-суперниць у чемпіонатах та кубках СРСР і України. Після завершення кар’єри Володимир Петрович працював тренером юнацьких, молодіжних команд «Волині», а також у тренерському штабі Віталія Кварцяного в УПЛ.