Закінчилося голосування на виборах голів ОТГ на Тернопільщині
23/12/2018 0
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За попередніми даними? явка склала понад 50%.
Активніше до виборів поставилися в Настасівській, Купчинецькій та Монастириській ОТГ. Там явка – понад 60%. Менш активно йшло голосування у Копичинцях та Білій.
Нагадаємо, 23 грудня відбувалися перші вибори в двох міських та трьох сільських ОТГ Тернопільщини. Обирали голів та депутатів рад новостворених об’єднаних територіальних громад.
У містах Копичинцях та Монастириськах депутатів обирають за партійними списками, у сільських громадах Білої, Настасова та Купчинець – в одномандатних округах.
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