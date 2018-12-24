Закінчилося голосування на виборах голів ОТГ на Тернопільщині

23/12/2018 Розмір тексту:

За попередніми даними? явка склала понад 50%.

Активніше до виборів поставилися в Настасівській, Купчинецькій та Монастириській ОТГ. Там явка – понад 60%. Менш активно йшло голосування у Копичинцях та Білій.

Нагадаємо, 23 грудня відбувалися перші вибори в двох міських та трьох сільських ОТГ Тернопільщини. Обирали голів та депутатів рад новостворених об’єднаних територіальних громад.

У містах Копичинцях та Монастириськах депутатів обирають за партійними списками, у сільських громадах Білої, Настасова та Купчинець – в одномандатних округах.