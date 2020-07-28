“Захисти армію” – протестну акцію під такою назвою влаштували тернополяни. Люди зібралися на Театральному майдані в обласному центрі з вимогами не обеззброювати українську армію.

Міноборони оприлюднило наказ про припинення вогню. Українським військовим заборонили відкривати вогонь, наступати, здійснювати розвідувальні дії.

“Важливо надати нашій армії можливість захистити себе, не дати ворогу вбивати наших військових і захоплювати наші позиції. Кілька днів на полі бою помирав поранений медик. Ані президент Зеленський, ані командування ЗСУ не спромоглися врятувати його та інших бійців. Отже, бачимо, що домовленості теперішньої української влади з окупантом до ніякого перемир’я .не можуть призвести. Ми вийшли на акцію, щоб нагадати владі, що активне суспільство не дозволить зробити капітулянтські кроки і поступки агресору”, – наголосив співорганізатор акції Михайло Паламарчук.

“Захисти армію” – це Всеукраїнська акція, яка відбувається в Харкові, Києві, Івано-Франківську, Львові, Черкасах. Протестувальники вимагають у влади — не забороняти українській армії захищати нашу країну.

Софія Романська