На Тернопільщині терміново потрібні донори крові для військових ЗСУ. Про це повідомили в обласному центрі служби крові. Зокрема, просять зголоситися жителів краю із негативним резус-фактором.

Донорська кров необхідна для лікування поранених військових. Як повідомив директор Тернопільського обласного центру служби крові Петро Лучанко, найбільша потреба у донорах крові першої, другої, третьої групи із негативними резус-факторами, також вкрай необхідні донори 4 групи крові.

«Є потреба поповнити запаси донорської крові для ЗСУ. Станом на зараз потрібні донори крові. Що потрібно знати, щоб здати кров? Донор повинен прийти в пункт переливання крові зі своїм паспортом. За місяць до здачі крові донор не повинен хворіти респіраторними і вірусними захворюваннями. Вага дівчат, жінок, які планують бути донорами, не повинна становити менше ніж 55 кг, а чоловіків – 65. Дівчатам, жінкам не рекомендується здавати кров під час менструального циклу, бажано через 5 днів після його закінчення. Також не можна здавати кров жінкам у яких є діти до 1 року. Періодичність здачі крові повинна бути не частіше, ніж раз на 60 днів».

Додамо, донором можна бути з 19 до 60 років. Тернопільський обласний центр служби крові працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 13:00.