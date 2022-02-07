Загинула на місці: на Тернопільщині водій збив на смерть багатодітну матір. ФОТО

Вчора на Кременеччині сталася смертельна ДТП. У селі Горинка під колеса авто потрапила 38-річна уродженка смт. Смига Рівненської області.

На жаль, отримані травми виявилися несумісними з життям, повідомляє Терміново.

За інформацією Кременецького РВП, жінка переходила дорогу у невідповідному місці. Водій не помітив її та допустив наїзд.

Попередньо відомо, що кермувальник тверезий. На місці працювала поліція.

Місцеві уточняють, що загибла вже близько 15 років мешкає у Горинці, хоч родом зі Смиги. Жінка – багатодітна мама.